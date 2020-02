Pietre contro due vetrate in piazza: caccia ai vandali

Primo obiettivo: individuare i responsabili. Per capire anche il motivo che li ha portati a compiere tale gesto: lancio di pietre contro alcune vetrine a Padova.

I fatti

È successo nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio in piazzetta Virgilio Bardella, in zona Stanga: ad essere presa di mira è stata la sede del settore manutenzione della Provincia di Padova, con due vetrine danneggiate dal lancio delle pietre. I carabinieri della stazione di Padova Principale - che hanno raccolto la denuncia - stanno indagando sul caso per risalire ai colpevoli.