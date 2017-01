Bimbo tutto solo per strada di sera: la mamma era andata a giocare al Bingo con l'amica

Ha lasciato il figlioletto di 5 anni solo a casa per andare ad assistere alle giocate di un'amica al Bingo di via Tiziano Aspetti, in Arcella a Padova. Un comportamento, che, a quanto pare, era divenuto una prassi e che è venuto alla luce martedì sera, quando un residente in via Aspetti si è imbattuto nel piccolo, fermo di fronte a casa sua, tutto spaesato, e ha deciso di chiamare la polizia.

LASCIA IL BIMBO PER ANDARE AL BINGO. Il bimbo, italiano, aveva deciso da solo di uscire di casa. Alla volante ha riferito di essere stato lasciato da solo e che la madre era uscita. I poliziotti hanno trovato la porta dell'abitazione aperta. Dentro non c'era nessuno. Gli agenti sono risaliti all'identità della madre del bambino, una donna domenicana, con precedenti per favoreggiamento della prostituzione.

ABBANDONO DI MINORE. La signora si trovava al Bingo con un'amica. Lo avrebbe fatto già altre volte. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per abbandono di minore. Il piccolo le è stato riaffidato, ma è partita una segnalazione al tribunale dei minori e ai servizi sociali.