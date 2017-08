Bivacca e si addormenta nel corridoio di un condominio: arrestato 49enne ricercato

Avevano scelto di bivaccare in pieno giorno in un androne del centro storico. La polizia è giunta sul posto e ha trovato un uomo che dormiva sul corridoio condominiale.

RICERCATO. Le forze dell’ordine hanno identificato e fotosegnalato un 49anne originario della ex Jugoslavia che si era appisolato in via Savonarola. L’uomo era ricercato per un provvedimento di cattura emesso dalla Procura di Venezia lo scorso 28 giugno: doveva espiare una pena di otto mesi di reclusione per un reato commesso nel 2010. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere Due Palazzi.