Spogliatoi distrutti dalla tempesta lo scorso agosto: partiti i lavori di ristrutturazione

Ha preso il via l’intervento di risanamento delle murature e della copertura degli spogliatoi del campo sportivo di via Ariosto, il Pertini. A seguito della violenta grandinata del 19 agosto scorso, la copertura del fabbricato era stata notevolmente danneggiata, rendendo necessario un radicale intervento per la sostituzione della guaina. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è ora quello di riparare e consolidare la copertura dell’edificio, risanare le murature perimetrali, che presentano infiltrazioni d’acqua, e realizzare un’adeguata pavimentazione esterna, che attualmente risulta vetusta e in alcuni punti inesistente.

I LAVORI

“In sostanza – spiega l’assessore allo Sport Enrico Nania – viene riparato il tetto nella parte piana, mentre la parte a volta in lamiera ondulata ora danneggiata sarà completamente ripristinata. Verrà inoltre realizzato un marciapiede e il lato sud del fabbricato sarà isolato esternamente grazie alla messa a terra di una nuova pavimentazione. L’importo dei lavori è finanziato all'80% dalla Regione, che ha ammesso il nostro Comune al finanziamento stabilito dalla deliberazione n. 777 del 29 maggio 2017 “Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017”. La spesa totale prevista è di circa 20 mila euro, dei quali 15.495 sono a carico della Regione. Si prevede di ultimare i lavori in una ventina di giorni al massimo".