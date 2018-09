Chiusure al casello di Padova Est, un weekend di passione. Possibili code e disagi

Entrano nel vivo i lavori al casello autostradale di Padova Est . Tra sabato 15 e domenica 16 settembre sono previste chiusure e modifiche alla viabilità. Non si escludono possibili disagi.

I lavori

Il cantiere durerà più di un mese: i lavori sono partiti il 27 agosto e l'ultimazione è prevista per il 1 ottobre. Una delle piste di entrata al casello padovano della A4 sarà trasformata in pista di uscita per agevolare i nuovi flussi di traffico.

Chiusure

Una parte importante dei lavori si svilupperà tra sabato pomeriggio e domenica sera, con lo spostamento delle barriere di sicurezza nel piazzale della stazione. Per questo motivo parte del piazzale e due piste di entrata e una di uscita saranno chiuse al traffico indicativamente tra le 14 di sabato e le 19 di domenica.

Disagi

Il gestore segnala possibili disagi e tempi di attesa al casello, anche se secondo le previsioni del traffico le piste aperte dovrebbero essere sufficienti a limitare le code. A tutti gli automobilisti è raccomandata la massima prudenza. In caso di rallentamenti e incolonnamenti gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli vicino al casello.

Aggiornamenti in tempo reale

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky), su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre e su La7. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.042121, attivo 24 ore su 24.