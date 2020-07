Lavori e strade chiuse: l'elenco delle vie del centro che subiranno l'interruzione del traffico

Il comune di Padova ha comunicato una serie di chiusure temporanee delle strade cittadine che nei prossimi giorni saranno interdette al traffico veicolare per consentire. Vediamo nel dettaglio le disposizioni.

Gli interventi in centro

Per un intervento di bonifica della condotta idrica in via Delle Gramogne, in prossimità dell’incrocio con via Germania, viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare fino al 20 luglio dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Invariato il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private; Per un intervento di manutenzione urgente alla rete gas viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Nazario Sauro, tratto compreso tra piazza Dei Signori ed il civico 1, da giovedì 16 luglio fino a venerdì 17 luglio dalle ore 8 alle ore 19; Per la soppressione di prese del gas vengono chiuse temporaneamente al traffico veicolare le vie: Domenico Campagnola, tratto prospiciente il numero civico 5, da lunedì 20 luglio a martedì 21 luglio dalle 8 alle ore 18. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via Domenico Campagnola, compreso tra l’area di cantiere e via I. Wiel;

Pietro Mascagni, da mercoledì 22 luglio a giovedì 23 luglio dalle 8 alle ore 18. Invariato il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private. Via Sant’Agnese 9, tratto compreso tra via San Polo e via Dante, da lunedì 27 luglio 2020 a martedì 28 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via Sant’Agnese compreso tra l’area di cantiere e via Dante;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le altre strade

Per un intervento di riparazione della condotta fognaria in via Del Giglio, in prossimità del numero civico 28 viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via, nel tratto prospiciente il civico suindicato, da lunedì 20 luglio a martedì 21 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 con istituzione temporanea del doppio senso unico alternato “a vista” nei tratti di via Del Giglio compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via F. Guardi e via A. Da Forlì, al fine di consentire il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private, sempre per il medesimo periodo. Per effettuare un intervento di manutenzione urgente ad una presa del gas di via Redipuglia viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare della via, tratto prospiciente il numero civico 20, da giovedì 23 luglio a lunedì 27 luglio dalle 8 alle ore 18 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Redipuglia, tratto prospiciente il civico suindicato, ambo i lati, sempre per il medesimo periodo. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di via Redipuglia compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via N. Tommaseo e via San Murialdo. Per lo scarico di un mobile in quota presso un appartamento sito in via Giuseppe Jappelli, 9 viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via, tratto compreso tra via A. Vesalio e via G.B. Belzoni, mercoledì 29 luglio dalle ore 7.30 alle ore 8.30, con l’impiego di movieri agli incroci Jappelli-Vesalio e Jappelli-Belzoni. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Andrea Jappelli compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via A. Vesalio e via G.B. Belzoni.