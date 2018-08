Lavori in corso al casello Padova Est, un mese di cantiere: tutte le informazioni

Cambiano i flussi di traffico e sulla A4 si rende necessario agevolare quello in uscita alla stazione di Padova est. Per questo motivo Cav SpA interverrà, alla fine di agosto, per trasformare una pista di entrata in una di uscita al casello: il cantiere aprirà lunedì 27 agosto e proseguirà per oltre un mese, con ultimazione dei lavori prevista per lunedì 1 ottobre.

I lavori

La pista da trasformare sarà chiusa per l’intero periodo dei lavori, mentre si renderanno necessarie ulteriori chiusure temporanee delle piste immediatamente adiacenti (sia a destra che a sinistra) a quella interessata dal cantiere. Le chiusure aggiuntive a quella che riguarda la pista oggetto di intervento saranno concentrate preferibilmente in giornate e orari di minor traffico, in modo da ridurre al minimo i disagi per gli utenti, che saranno in ogni caso informati tempestivamente, attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla stazione ed indirizzati a utilizzare le piste disponibili attraverso la segnaletica posizionata negli svincoli che portano alla stazione.

Informazioni in tempo reale

Il periodo dei lavori è stato individuato nell’intervallo di minor traffico tra l’esodo estivo dei vacanzieri e l’inizio della stagione autunnale, con la ripresa del traffico pendolare e commerciale. Gli eventuali disagi saranno comunicati in tempo reale, oltre che sui pannelli a messaggio variabile, anche attraverso il sito www.cavspa.it e la App InfoViaggiando.