Provvedimenti di viabilità in città: chiuse temporaneamente per lavori 2 strade

Per un intervento di manutenzione urgente a una conduttura di scarico vengono disposte la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Patriarcato, tratto compreso tra via San Pietro e via Frigimelica, lunedì 4 maggio dalle 6 alle ore 20 e l’inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione in via Patriarcato nel tratto compreso tra via Accademia e via Frigimelica, con questa nuova direzion, per il medesimo periodo, con l’impiego di un moviere all’incrocio Patriarcato-Accademia.

Le chiusure

Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di via Patriarcato compreso tra l’area di cantiere e via Frigimelica per un intervento di riparazione della condotta idrica in via Caporello. In prossimità dell’incrocio con via Chiesanuova viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via nel tratto compreso tra via Chiesanuova e via A. Cesalpino, martedì maggio dalle ore 8 alle ore 18. Nulla cambia per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.