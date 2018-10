Lavori di pavimentazione, doppia chiusura dell'intera carreggiata ovest del Passante di Mestre

Procedono da parte di Concessioni Autostradali Venete i lavori di risanamento della pavimentazione sulle tratte autostradali di competenza che necessitano di intervento. E una parte importante di queste manutenzioni verrà effettuata nei gli ultimi due weekend di ottobre, con la chiusura della carreggiata ovest del Passante di Mestre (direzione Milano) e la deviazione del traffico interessato lungo la A57-Tangenziale di Mestre.

I lavori

Una soluzione possibile grazie alla presenza di due percorsi autostradali alternativi tra loro (Passante e A57-Tangenziale di Mestre) che consente a Cav di dirottare il traffico all’interno delle proprie competenze, chiudendo l’intera carreggiata oggetto di lavori. Questo permette di evitare cantieri in presenza di traffico, con vantaggi per la sicurezza sia degli operatori che dei viaggiatori e una maggior scorrevolezza del traffico. Con l’occasione, oltre al risanamento profondo della pavimentazione stradale, si procederà anche ad altri interventi manutentivi in diversi punti del tratto in questione.

La prima chiusura

La prima chiusura è in programma tra le ore 21 di venerdì 19 e le ore 6 di lunedì 22 ottobre, periodo durante il quale il Passante resterà chiuso in carreggiata ovest (direzione Milano). Il traffico in A4 sarà pertanto reindirizzato sulla carreggiata ovest della A57-Tangenziale di Mestre all’altezza di Quarto d’Altino, installando un’uscita obbligatoria per la stazione autostradale di Venezia Est.

La seconda chiusura

Analogamente avverrà nel fine settimana successivo, da venerdì 26 a lunedì 29 ottobre, negli stessi orari, quando i lavori interesseranno per la seconda volta il Passante, sempre in carreggiata ovest e dunque con le medesime deviazioni. Gli utenti in viaggio saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.