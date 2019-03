Lavori urgenti alla sede stradale: chiusa temporaneamente via Barbarigo

Lavori urgenti di manutenzione della sede stradale impongono una chisura straordinaria per un'arteria cittadina.

I lavori

Per un intervento di riparazione di una perdita occulta della rete idrica nel tratto di via San Gregorio Barbarico compreso tra via Del Vescovado e via Marsala viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via San Gregorio Barbarigo, nel tratto suindicato, incrocio escluso, mercoledì 6 marzo, dalle ore 8 alle ore 18. Viene anche disposta l’inversione temporanea del senso unico di circolazione di via Degli Obizzi, tratto compreso tra via San Martino e Solferino e via Marsala, con questa nuova direzione di marcia, sempre per il medesimo periodo.