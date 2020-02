Zona Duomo: martedì sospensione rete idrica e chiusura di via San Pietro e riviera Mussato

Si informa che per consentire lo svolgimento di lavori programmati sulla rete idrica, martedì 25 febbraio dalle ore 10 alle ore 16 non sarà garantita la regolare fornitura d’acqua in via San Pietro, dal civico 136 al civico 129 e in Riviera Albertino Mussato, dal civico 113 al civico 41.

I lavori e le strade

Per consentire lo svolgimento dei lavori, dalle 9 alle 18 circa dello stesso giorno è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare di via San Pietro, dal civico 136 al civico 129. La chiusura al traffico veicolare non avrà effetto per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private. Nel medesimo orario, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato regolamentato da movieri, nelle seguenti strade:

via Patriarcato, tratto compreso tra via San Pietro e via Frigimelica;

via San Pietro, tratto compreso tra l’area di cantiere e riviera A Mussato;

via San Pietro, tratto compreso tra l’area di cantiere e via Dei Livello.

Inoltre, sempre dalle ore 9 alle ore 18 circa, sarà attuata l’inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione in via Patriarcato, nel tratto compreso tra via Accademia e via Frigimelica, con l’impiego di un moviere all’incrocio tra via Accademia-Patriarcato. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sull’intervento, a partire da oggi, venerdì 21 febbraio, sarà attivata nella zona la distribuzione di avvisi informativi. Al ripristino dell'erogazione idrica, si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida.