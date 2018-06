Lavori in corso, chiusure temporanee sulle autostrade A4 e A57 tra Padova e Venezia

All'opera di notte su A4 e A57. Proseguono in vista del prossimo esodo estivo i lavori per l’implementazione della sicurezza di chi viaggia sulle tratte gestite da Cav Spa.

Le chiusure

In particolare le prossime notti saranno interessate da cantieri lungo la A4 per lavori di installazione di nuovi attenuatori d’urto in corrispondenza delle cuspidi degli svincoli tra il bivio con la A57 e Padova est. Nello specifico:

- dalle ore 20.30 di venerdì 8 alle ore 6 di sabato 9 giugno verrà chiuso lo svincolo d’uscita per l’autostrada A13 per il traffico in arrivo dalla carreggiata ovest (direzione Milano) della A4; le deviazioni saranno effettuate alla stazione autostradale di Padova est;

- dalle ore 20.30 di lunedì 11 alle ore 6 di martedì 12 giugno verrà chiuso lo svincolo d’uscita per l’autostrada A13 per il traffico in arrivo dalla carreggiata est (direzione Trieste) della A4; le deviazioni saranno effettuate alla stazione autostradale di Spinea;

- dalle ore 20.30 di martedì 12 alle ore 6 di mercoledì 13 giugno verrà chiuso lo svincolo d’uscita per Padova est per il traffico in arrivo dalla carreggiata ovest (direzione Milano) della A4; le deviazioni saranno effettuate alla stazione autostradale di Padova ovest.

CAV informa inoltre che dalle ore 21 di venerdì 8 giugno alle ore 6 di sabato 9 giugno, verrà effettuata la chiusura contemporanea dello svincolo di immissione nella carreggiata est (direzione Trieste) della A57-Tangenziale di Mestre per il traffico in arrivo dal raccordo da Venezia e dello svincolo di immissione in rotatoria Marghera per il traffico della A57 in arrivo dalla carreggiata ovest (direzione Milano). In questo caso il traffico sarà deviato rispettivamente in rotatoria Miranese e alla stazione autostradale di Mira Oriago.

Info e aggiornamenti

In caso di rallentamenti ed incolonnamenti dovuti alle chiusure in programma, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.