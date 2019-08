Lavori su una chiesa e su un palazzo: chiuse temporaneamente due vie del centro

Due le strade del centro che subiranno delle chiusure temporanee questa settimana per consentire alcuni lavori di manutenzione.

Le chiusure

- via San Francesco, all’incrocio con via Santa Sofia, giovedì 8 agosto 2019, dalle ore 6 alle ore 8, per un intervento di sostituzione dei pluviali presso la chiesa di San Francesco

- riviera Albertino Mussato, tratto compreso tra via San Pietro e corso Milano, venerdì 9 agosto 2019, dalle ore 8.30 alle 12.30, per la realizzazione delle pareti del secondo piano, tramite fornitura e getto di calcestruzzo, in un immobile