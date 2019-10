Rimozione di una gru, potature e posa della fibra ottica: tre le strade chiuse in città

Per una serie di lavori improrogabili saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare alcune arterie nel comune di Padova. Di seguito l'elenco delle strade, il giorno e gli orari in cui sarà interrotta la circolazione

L'elenco delle strade

- Vi a Monte Grande, tratto compreso tra via L. Lagrange e via B. Cavalieri, venerdì 18 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 16.30, per la potatura di alcuni alberi.

- V ia Paolo Lioy e via Giuseppe Lorenzoni lunedì 21 ottobre e martedì 22 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per la per posa di cavidotti di fibra ottica;