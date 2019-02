Cinque stop temporanei, con importanti vie coinvolte: l'elenco completo

Alcune straordinarie. Altre prolungate. Tutte a Padova: previste cinque chiusure temporanee nei prossimi giorni. Vediamole nel dettaglio.

Via Altinate, degli Zabarella e San Biagio

Per lavori di recupero del complesso edilizio ubicato all’angolo tra via Degli Zabarella e via San Biagio, così come previsti dal “Piano Urbanistico Attuativo Via degli Zabarella”, per consentire l’accesso al cantiere di una perforatrice speciale di grandi dimensioni,si rende necessario interdire la circolazione domenica 10 febbraio da mezzanotte alle ore 13 lungo l’itinerario autorizzato dal Settore Lavori Pubblici - Servizio Opere Infrastrutturali (con l’impiego di movieri alle intersezioni) in via Altinate, via Degli Zabarella e via San Biagio per il tempo strettamente necessario al passaggio del trasporto eccezionale.

Viale della Navigazione Interna

Per interventi di manutenzione viene chiuso al traffico veicolare da lunedì 11 febbraio a venerdì primo marzo viale Della Navigazione Interna, nel tratto in corrispondenza del sottopasso della tangenziale.

Via Andrea Gritti

Per procedere, per conto del Settore Lavori Pubblici - Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova al rifacimento della pavimentazione stradale in ciottolo (localizzata in tre particolari punti), viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Andrea Gritti, da lunedì 11 a domenica 17 febbraio.

Via dei Cappuccini

Per provvedere al montaggio di un tetto in legno prefabbricato sull’edificio sito in via Dei Cappuccini, viene chiusa al traffico veicolare da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio (dalle ore 8.30 alle ore 17) la medesima via nel tratto compreso tra i numeri civici 3 e 5, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

Via San Francesco

Per intervento di manutenzione ad una presa gas viene chiusa al traffico veicolare martedì 12 febbraio (dalle ore 8 alle ore 18) via San Francesco nel tratto compreso tra via Santa Sofia e via G. Galilei, e istituito temporaneamente il senso unico alternato regolamentato da movieri in via Santa Sofia nel tratto compreso tra via Della Pieve e via San Francesco.