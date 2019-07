Lavori e manutenzioni: tutte le chiusure stradali della prossima settimana

Di seguito riportiamo le chiusure delle strade per lavori di manutenzione che sono in programma nella settimana dal 22 al 28 agosto.

I lavori e le vie

- Via Giovanni Maria Mosca, lunedì 22/07/2019 dalle ore 8 alle ore 17, per le operazioni di carico/scarico di materiale presso un immobile;



- Via San Nicolò, tratto compreso tra i numeri civici 8 e 10, dalle ore 8.00 di lunedì 22/07/2019 alle ore 18 di martedì 23/07/2019, per lavori su un allacciamento fognario presso un immobile;



- Via Degli Zabarella, tratto compreso tra via C. Battisti e via San Biagio, lunedì 22/07/2019, dalle ore 6.00 alle ore 10.00 (compresa la ciclabile) con contemporanea istituzione del senso unico alternato regolamentato in via Fabio Filzi e via San Biagio, tratto compreso tra via F. Filzi e via Degli Zabarella, per un intervento di spurgo di una cisterna situata all’interno di un immobile;

- Riviera Albertino Mussato, tratto compreso tra via San Pietro e corso Milano, lunedì 22/07/2019 dalle ore 14.30 alle 17.00; per il completamento del primo solaio piano terra, tramite fornitura e getto di calcestruzzo, in un immobile.