Lavori e interruzione alla circolazione in alcune strade della città: tutti i dettagli

Proseguono i lavori sulle strade della città con alcune chiusure che la prossima settimana riguarderanno alcune arterie sia del centro sia della periferia. Nel dettaglio tutte le chiusure e gli orari comunicati dal comune.

Le chiusure

- Via Stefania Omboni, lunedì 29 luglio dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato “a vista” nel tratto della via compreso tra l’area di cantiere e via Brondolo;

- Via Enrico Fermi, tratto prospiciente il numero civico 9, martedì 30 luglio dalle ore 8 alle ore 18;

- Via Cappelli, tratto compreso tra le vie B. Bellano e piazza Del Santo, martedì 30 luglio dalle ore 8 alle ore 18 con inversione temporanea del senso unico via Cappelli, tratto compreso tra via B. Bellano e via Rudena, con questa direzione di marcia, con presenza di moviere in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Rudena e Cappelli, per il medesimo periodo.

- Via Rudena, nel tratto compreso tra le vie Cappelli e Bellano, venerdì 2 agosto dalle ore 8 alle ore 13.30 con istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Rudena compresi tra l’area di cantiere e le vie Bellano e Cappelli, per il transito dei residenti e per l’accesso alle proprietà private, per il medesimo periodo.