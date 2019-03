Divieto d'accesso: tripla chiusura temporanea a Padova, ecco le vie coinvolte

Per motivi e periodi diversi: chiusura temporanea in vista per tre strade del centro di Padova. Di seguito l'elenco completo.

Via Fabbri

Via Fabbri rimarrà chiusa da lunedì 4 a domenica 10 marzo per il rifacimento della pavimentazione stradale in ciottolo.

Via Sperone Speroni

Via Sperone Speroni rimarrà chiusa - per fasi successive funzionali all’andamento dei lavori - da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo dalle ore 8.30 alle ore 17 per la posa di alcune infrastrutture nei seguenti tratti: tra via San Tomaso e via Brondolo e tra via Brondolo e via Santa Rosa.

Via Dalla Vedova

Via Giuseppe Dalla Vedova rimarrà chiusa lunedì 4 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12 per la sostituzione di una canna fumaria pericolante.