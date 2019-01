Lavori, doppia chiusura in pieno centro: ecco le vie coinvolte

Una per un giorno. L'altra per quasi due settimane: doppia chiusura temporanea per due vie in pieno centro a Padova per lavori.

Via Beato Pellegrino

Via Beato Pellegrino sarà chiusa al traffico nel tratto prospiciente l’hotel Patavium domenica 13 gennaio dalle ore 8 alle ore 18 (per periodi non superiori a 15 minuti) per ultimare un intervento di manutenzione alle antenne radiomobili posizionate sulla copertura dell’hotel stesso.

Via Patriarcato

Via Patriarcato sarà invece chiusa al traffico nel tratto compreso tra via G. Frigimelica e via Accademia da lunedì 21 gennaio a venerdì primo febbraio, dalle ore 8 alle ore 18, per la riparazione urgente della condotta fognaria.

;