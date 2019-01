Manutenzione necessaria alla rete elettrica e del gas, chiusura per due vie cittadine

Uno stop necessario: chiusura temporanea in vista nei prossimi giorni per due vie di Padova.

Via dei Giacinti

Per intervento di manutenzione su due chiusini Enel viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Dei Giacinti mercoledì 16 gennaio dalle ore 8 alle ore 14, nel tratto prospiciente il numero civico 10/A.

Via Lazzaro Mocenigo

Per intervento di manutenzione ad una derivazione della rete del gas viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Lazzaro Mocenigo giovedì 17 gennaio dalle ore 8 alle ore 18, nel tratto compreso tra via Piovese ed il tratto secondario adducente a via G. Nani, .