Temporanee ma prolungate: poker di chiusure stradali a Padova, l'elenco delle vie coinvolte

Da lì non si passa. Per qualche giorno: quattro nuove chiusure stradali a Padova per lavori, di seguito l'elenco delle vie coinvolte.

Via Carlo Leoni e via Rolando da Piazzola

Da lunedì 25 febbraio a lunedì 11 marzo saranno chiuse al traffico veicolare per il rifacimento della pavimentazione stradale in materiale lapideo via Carlo Leoni e via Rolando Da Piazzola (nel tratto compreso tra via Leoni e corso Milano) per fasi successive, con istituzione temporanea del senso unico alternato “a vista” in via Rolando Da Piazzola - tratto compreso tra via Leoni e via Sant’Agnese - durante la fase di chiusura di via Rolando Da Piazzola.

Via Sografi

Da mercoledì 27 febbraio a mercoledì 6 marzo dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo sarà chiusa al traffico per il rifacimento della pavimentazione stradale via Antonio Simeone Sografi nel tratto compreso tra via Gattamelata e via Nazareth.

Via Squarcione

Mercoledì 27 febbraio dalle ore 14 alle ore 19 sarà chiusa al traffico per un intervento di manutenzione ad un’antenna sulla copertura di un fabbricato via Francesco Squarcione.

Via Chiesa

Da lunedì 4 marzo a venerdì 8 marzo dalle ore 8.30 alle ore 18.30 sarà chiusa al traffico per un intervento urgente di sostituzione di un tratto della condotta fognaria via Damiano Chiesa nel tratto compreso tra via C. Battisti ed il numero civico 3.