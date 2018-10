Viabilità, chiusure temporanee per altre cinque strade in pieno centro: ecco le vie coinvolte

Una nuova infornata di chiusure temporanee: saranno ben cinque le strade di Padova interessate dagli stop. Ma ce n'è anche una che riapre...

Sì via Scardeone, no via Barozzi

Partiamo dalla buona notizia: nel tardo pomeriggio di venerdì è stata interamente riaperta al traffico via Scardeone, in cui è stata sia potenziata la condotta fognaria che invertito il flusso delle acque di pioggia. A partire da lunedì 15 ottobre, però, ad essere interessata dai medesimi lavori sarà via Barozzi, che sarà così interrotta fino a sabato 27 ottobre fra l’intersezione con via Scardeone e l’incrocio con via Medin, in direzione est.

Via dei Fabbri

Via Dei Fabbri verrà chiusa da lunedì 22 a mercoledì 31 ottobre nel tratto compreso tra i numeri civici 22 e 24 per una riparazione urgente della condotta fognaria.

Via Pietro Tribuno

Via Pietro Tribuno verrà chiusa da mercoledì 24 a venerdì 26 ottobre dalle ore 8 alle ore 18 all'altezza del numero civico 10 per la realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete fognaria.

Via Luigi Balestra

Via Luigi Balestra verrà chiusa martedì 16 e mercoledì 17 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 18 per la demolizione di un edificio.

Via Donatello

Via Donatello verrà chiusa venerdì 19 ottobre dalle ore 7 alle ore 12 nel tratto compreso tra via Orto Botanico e via Falconetto per i lavori di pavimentazione in calcestruzzo all’interno di un cantiere.