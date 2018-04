Padova, cambia la viabilità causa lavori in corso: tutte le chiusure temporanee

Cinque cantieri uguale cambio di viabilità. Lavori in corso in pieno centro a Padova, ecco l'elenco delle strade interdette al traffico veicolare.

Via Cernaia e Riviera Paleocapa

Per completare i lavori di cui al progetto “Interventi per la difesa idraulica dell’area di Fossa Bastioni” tra via Cernaia e riviera Paleocapa, dov’è presente un impianto idrovoro, e per allestire il relativo cantiere si rende necessario occupare un tratto del percorso pedonale e, parzialmente, la contigua pista ciclabile perimetrale alla fossa. Viene, pertanto, disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare della pista ciclabile perimetrale alla fossa Bastioni tra via Cernaia e riviera Paleocapa, da lunedì 23 aprile a lunedì 7 maggio 2018.La continuità della circolazione dei pedoni, in corrispondenza del cantiere, potrà avvenire nella parte residua della pista cicalabile previa temporanea interdizione al transito dei velocipedi.

Via Thiene

Per effettuare un getto di calcestruzzo presso un cantiere edile in via Thiene tra i numeri civici 10 e 11 viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via da giovedì 19 a venerdì 20 aprile 2018, dalle ore 7 alle ore 17.

Via Giovanni Francesco Labia

Per lavori di demolizione e ricostruzione in corso viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Giovanni Francesco Labia, martedì 24 aprile 2018, dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Via degli Zabarella e via Filzi

Per consentire lo scarico alcuni macchinari presso la cabina Enel in via Cesare Battisti, 86 viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via, nel tratto compreso tra via Degli Zabarella e via F. Filzi, giovedì 26 aprile 2018, dalle ore 8.30 alle ore 11, con l’impiego di movieri agli incroci Battisti-Zabarella e Battisti-Filzi.

Via Aquileia

Per provvedere allo scarico di materiale da un edifico in via Aquileia, 7 viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via mercoledì 27 aprile 2018, dalle ore 7 alle ore 19.