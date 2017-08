Lavori di pavimentazione sulla tangenziale Nord: a settembre chiusa l'arteria

Cominceranno dalle ore 21 dell'1 settembre alle ore 6 circa del 4 settembre i lavori di pavimentazione sulla tangenziale Nord a Padova.

INFORMAZIONI



L'arteria verrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra la località Statale del Santo - Corso Irlanda uscita 19 e località via Reni - Vigodarzere uscita 20 per lavori di rifacimento della carreggiata. I lavori riguardano il tratto in direzione di Padova Ovest.