Zona Savonarola: martedì sospensione della rete idrica e chiusura temporanea al traffico veicolare

Si informa che per consentire lo svolgimento di lavori programmati di riparazione di perdita occulta sulla rete idrica, martedì 17 dicembre, dalle ore 11 alle ore 16 circa, sarà sospesa la fornitura d’acqua in via San Giovanni di Verdara, dal civico 101 al civico 145 e in via Suor Elisabetta Vendramini, dal civico 12 al civico 28.

Lo svolgimento dei lavori

Per consentire lo svolgimento dei lavori, dalle ore 8.30 alle ore 18 circa del medesimo giorno, sarà prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare delle stesse strade, sempre nei tratti sopra citati. La chiusura al traffico veicolare non avrà effetto per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private, che potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Suor Elisabetta Vendramini compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via San Giovanni di Verdara e via G. Dalla Vedova. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sull’intervento, a partire da venerdì 13 dicembre sarà attivata nella zona la distribuzione di avvisi informativi. Al ripristino dell'erogazione idrica, si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida.