Nuova rete idrica in zona Stanga: partiti i lavori di bonifica dietro il Centro Giotto

Lunedì 27 aprile AcegasApsAmga ha dato il via ai lavori di bonifica della rete idrica in zona Stanga, nell’area retrostante il centro commerciale Giotto, precisamente nel quadrilatero compreso tra le vie Colonnello De Cristoforis, Colonnello Galliano e Martiri Giuliani e Dalmati. L’intervento, che durerà circa tre mesi, permetterà di riqualificare e potenziare l’intero sistema idrico della zona, nel corso degli anni soggetta a numerosi episodi di rottura.

L'intervento

L’intervento consisterà nella sostituzione dell’attuale condotta idrica con una nuova condotta di diametro 150 mm in ghisa sferoidale, che si estenderà per circa 700 metri. Per causare il minor disagio possibile ai cittadini nel posizionamento della nuova condotta, AcegasApsAmga procederà per lotti funzionali. La prima fase, in avvio già da lunedì 27 aprile, riguarderà l’esecuzione di scavi di circa 20 metri, in cui vigerà il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta nella zona. Eventuali sospensioni della fornitura idrica nel corso dei lavori saranno sempre comunicate per tempo alla cittadinanza. La nuova condotta sarà più potente di quella attuale, con una conseguente portata nettamente superiore e consentirà una notevole riduzione delle perdite, nonché una maggiore efficienza e sicurezza dal punto di vista idraulico. AcegasApsAmga è infatti impegnata in tutte le attività volte al monitoraggio e alla riduzione delle perdite grazie all’utilizzo di innovative tecnologie, alla distrettualizzazione delle reti che consente un controllo attivo delle perdite idriche e alla manutenzione delle condotte.

Modifiche alla viabilità

Come indicato, l’intervento sarà sviluppato su diverse fasi di cantiere, al fine di ridurre al minimo il disagio per i cittadini. La realizzazione degli interventi previsti sarà effettuata in regime di restringimento della carreggiata, con l’apposizione di divieti di sosta nella zona. L’intervento si svolgerà sempre cercando di garantire una adeguata pianificazione di eventuale viabilità alternativa, in considerazione che l’area coinvolta dai lavori rappresenta un’importante arteria di collegamento della zona commerciale. Ogni modifica alla viabilità sarà sempre comunicata per tempo tramite apposita campagna informativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Impegno costante

«Anche in questo periodo il nostro impegno non si ferma e con questi lavori di AcegasApsAmga si porta ulteriore beneficio a questa zona che sta vivendo un grande momento di trasformazione con l’abbattimento delle palazzine di via Anelli – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Padova, Andrea Micalizzi - L’efficienza e la sicurezza idraulica del quartiere sono un altro elemento che porterà qualità».