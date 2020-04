Lavori di manutenzione alla rete fognaria sabato 25 aprile in via Dante: tutte le info

Si informa che domani, sabato 25 aprile, dalle ore 8 alle ore 19 circa, si svolgeranno lavori di manutenzione della rete fognaria in via Dante, all’incrocio con corso Milano, sotto il semaforo.

Modifica viabilità

Per garantire l’intervento, la viabilità ordinaria subirà una temporanea modifica, con chiusura della strada nel tratto compreso tra via Sant’Agnese e corso Milano. Il traffico proveniente da piazza Mazzini sarà deviato su via Savonarola, mentre i veicoli provenienti da corso Milano saranno deviati sulle vie San Fermo e San Pietro.