Este, cambiamenti in vista: nuovi punti luce e riqualificazione del parco giochi di Deserto

Este cambia. Anzi, si rinnova: prevista nelle prossime settimane l'installazione di una quarantina di nuovi punti luce in via Padana Inferiore e nella nuova pista ciclo-pedonale San Giovanni Bosco. A buon punto, inoltre, la riqualificazione del parco giochi della frazione Deserto.

I lavori

Il Comune di Este, tramite la società cui è affidato il servizio di gestione manutenzione e fornitura di energia degli impianti di pubblica illuminazione, installerà un nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo via Padana Inferiore per un valore di circa 100.200 euro come opere compensative. Nello specifico, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Gambina a quella con via Cesare Battisti saranno installati nuovi lampioni con luce a led, utilizzando la predisposizione realizzata in occasione del secondo stralcio dei lavori di teleriscaldamento risalenti al 2014. Questo permetterà di dismettere la vecchia illuminazione danneggiata dal fortunale dello stesso anno. Lungo la pista ciclo-pedonale, nel tratto tra via Vicenza e la rotatoria del Ponte della Torre, saranno installati una decina di punti luce in continuità e a integrazione di quelli installati durante la costruzione del nuovo tratto di pista ciclabile. La società ha 90 giorni di tempo per realizzare i lavori, pertanto, entro aprile la nuova illuminazione dovrebbe essere funzionante.

Le parole dell'assessore

«L'implementazione dell'illuminazione pubblica sulla SR10 - dice Serena Biancardi, assessore ai Lavori Pubblici - contribuirà a rendere più sicura tutta la zona e la tecnologia a led consentirà un rilevante risparmio da un punto di vista energetico. Sono in programma anche altri interventi di potenziamento dell'illuminazione sia nelle frazioni che in centro storico, nel 2018 e nei prossimi anni. Nella frazione di Schiavonia e nei quartieri sono in progetto riqualificazioni di altre aree verdi e di gioco così come l'implementazione dei punti luce sulle zone più critiche».