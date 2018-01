Lavori in corso a Padova, l'elenco delle vie cittadine coinvolte: interessato anche il centro storico

Cambia temporaneamente la viabilità padovana: di seguito l'elenco dei lavori stradali che verranno realizzati nei prossimi giorni sul territorio urbano.

VIA SAN GREGORIO BARBARIGO

Per lavori di riparazione urgente del tratto della condotta fognaria viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via San Gregorio Barbarigo, nel tratto compreso tra via Del Vescovado e via Marsala, incrocio escluso, da sabato 27 a domenica 28 gennaio 2018 (o da sabato 3 a domenica 4 febbraio2018). Viene istituita l’inversione temporanea del senso unico di circolazione di via Degli Obizzi, nel tratto compreso tra via San Martino e Solferino e via Marsala, con questa nuova direzione di marcia, per i medesimi periodi.

VIA MUZIO ATTENDOLO

Per lavori di cui al progetto “Realizzazione del programma di adeguamento degli sfiori della rete fognaria mista al sensi del piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – DCRV n. 107 del 5/11/2009 – Comune di Padova – Zona Voltabarozzo” AcegasApsAmga deve eseguire uno scavo per la realizzazione di un manufatto fognario in via Muzio Attendolo, in prossimità del numero civico 10. Viene, pertanto, disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare in via Muzio Attendolo, nell’area di intersezione con il ramo secondario a fondo naturale, in prossimità del civico suindicato, dalle ore 8.30 di lunedì 22 a mercoledì 31 gennaio 2018.

VIA PODESTARILE

Per provvedere alla giunzione e posa della fibra ottica all’interno del cavidotto esistente in via Podestarile viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via, dalle ore 22 di lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 6 del giorno successivo.

VIA FRANCESCO AUGUSTO BON

Per effettuare alcuni scavi per la posa di cavidotti per fibra ottica per conto di Enel Open Fiber viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Francesco Augusto Bon, da lunedì 22 a mercoledì 24 gennaio 2018, dalle ore 8.30 alle ore 18.

VIA RIALTO

Per procedere alla messa in sicurezza della facciate del condominio “Antoniano” sito in via Marsala, 29, ed in particolare dei poggioli aggettanti su via Rialto viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Rialto, nel tratto compreso tra via A. Meneghini e via Marsala, venerdì 26 gennaio 2018, dalle ore 8.30 alle 18.30.

VIA GALILEI E VIA SAN FRANCESCO

Per effettuare un nuovo allacciamento alla condotta fognaria di via Galileo Galilei in prossimità del numero civico 10 viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via, domenica 28 gennaio 2018 (o domenica 4 febbraio 2018 in caso di maltempo), dalle ore 8.30 alle ore 18. Vengono altresì disposti: l’inversione temporanea del senso di marcia del tratto di via San Francesco compreso tra via Ospedale Civile e G. Galilei con questo nuovo senso di marcia, con l’impiego di un moviere all’incrocio di via San Francesco con via M. Cesarotti, per il medesimo periodo; la sospensione temporanea dell’ordinanza 206 del 17/04/2013 che istituiva l’area pedonale nel tratto di via San Francesco compreso tra via G. Galilei e via S. Sofia ed in via Santa Sofia nel tratto compreso tra via S. Francesco e via Della Pieve, per il medesimo periodo; l’istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in via San Francesco, negli stalli di carico/scarico prospicienti il numero civico 210, sempre per il medesimo periodo.