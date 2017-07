Lavori in corso lungo la Padana Inferiore: previste due settimane di traffico intenso

Lavori in corso lungo la Padana Inferiore a Este: il cantiere è partito ufficialmente lundì 24 luglio e si protrarraà fino al 5 agosto.



LAVORI. Disagi previsti al traffico in quei giorni: oltre al percorso alternativo per le vetture i camion, in particolare, verranno deviati lungo il tratto nuovo della strada regionale 10. I lavaori serviranno a connettere la pista “San Giovanni Bosco” all’anello ciclabile dei Colli Euganei.