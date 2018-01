Lavori in corso, modifiche alla viabilità cittadina: via Timavo chiusa per tre mesi

Due chiusure (di cui una per tre mesi) e una revoca: ecco i provvedimenti legati alla viabilità che interesseranno le strade cittadine nei prossimi giorni.

VIA TIMAVO

Per procedere con la costruzione dello sfioratore della condotta interrata lungo via Timavo viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via nel tratto compreso tra il numero civico 17 e via Rienza, da lunedì 29 gennaio a lunedì 30 aprile 2018;

VIA PAOLO DIACONO

Per provvedere alla giunzione e posa della fibra ottica all’interno del cavidotto esistente in via Paolo Diacono viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare la via venerdì 26 gennaio 2018, dalle ore 8.30 alle ore 18.30;

SAN GREGORIO BARBARIGO

Si comunica che la chiusura di via San Gregorio Barbarigo prevista per sabato 27 e domenica 28 gennaio o sabato 3 e domenica 4 febbraio non verrà attuata per cause di forza maggiore.