Lavori in via Avanzo. Disagi per i ciclisti pendolari. Il comune: "Aumenteremo le rastrelliere"

Disagi in via D'Avanzo per chi va in stazione in bicicletta. Anche per via dei lavori di sistemazione della via e per il posizionamento dell'ascensore che porta dalla strada al nuovo sottopasso della stazione, disagi per chi, più delle volte pendolari, ha la necessità di lasciare lì la bicicletta.

Le rastrelliere

I tecnici del comune assicurano che finiti i lavori saranno aumentate le rastrelliere in tutta la via.

