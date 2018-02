Trasporto ferroviario, iniziano i lavori di elettrificazione della linea Camposampiero-Bassano

Partono i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Bassano-Camposampiero: ad annunciarlo è Katia Maccarrone, sindaco del paese dell'Alta Padovana.

"Buona notizia per pendolari e popolazione"

La prima cittadina di Camposampiero appare visibilmente soddisfatta: "Rappresenta un notevole investimento da parte di Rfi (società proprietaria delle linee ferroviarie), sono lavori importanti per arrivare ad avere mezzi più moderni e rispettosi dell’ambiente. Quando saranno completati non vedremo più passare i vecchi mezzi a trazione diesel, ma nuovi treni a trazione elettrica, più silenziosi e meno inquinanti per l’aria che respiriamo. Una buona notizia per i tanti pendolari e per la popolazione che risiede nelle vicinanze della linea ferroviaria. Abbiamo incontrato Rfi nei giorni scorsi e ci hanno illustrato i lavori, che avranno inizio nei prossimi giorni. Le attività di cantiere si svolgeranno il più possibile durante il giorno, ma in alcuni momenti potranno riguardare anche le ore notturne per motivi tecnici e per non incidere sul traffico ferroviario. Informiamo quindi i residenti nelle vicinanze della ferrovia che potranno sentire i rumori relativi al cantiere".

Il comunicato

Di seguito il comunicato pubblicato sul sito del Comune, condiviso con Rfi: "La società Rfi, con un investimento di oltre 10 milioni di euro, procederà nei prossimi mesi a dare il via ai lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Bassano-Camposampiero. I lavori interesseranno anche le fermate di Fratte, Villa del Conte, Cittadella, Rossano Veneto, Rosà e Bassano del Grappa. Una volta completati gli interventi, sulla linea circoleranno treni a trazione elettrica, più silenziosi ed ecologici in quanto verranno azzerate le emissioni di anidride carbonica e polveri sottili. Queste attività ricadono nella Fase 1 del progetto di elettrificazione del Bacino Veneto, che comprende, oltre alla tratta in questione, anche la Castelfranco Veneto-Montebelluna e la Conegliano-Vittorio Veneto. Al fine di permettere l'esecuzione di tali opere, preso atto che le lavorazioni potrebbero svolgersi anche nelle ore notturne, il Comune di Camposampiero ha provveduto a rilasciare un'Autorizzazione in Deroga per emissioni rumorose ai sensi del vigente Regolamento Acustico Comunale".