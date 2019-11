Cimiteri: la giunta stanzia 280mila euro per le manutenzioni e l'inghiaiatura

Prosegue l’investimento del Comune per rendere migliori i cimiteri cittadini, luoghi intimi di raccoglimento per tutte e tutti. Nell’ultima giunta comunale sono stati approvati interventi di manutenzione e inghiaiatura sui campi di sepoltura del cimitero Maggiore e in altri cimiteri cittadini. I lavori in oggetto consisteranno nella rimozione della pavimentazione esistente, il livellamento del fondo con sabbia e la posa di nuovo pietrisco e nuova ghiaia nei vialetti tra le tombe, e saranno conclusi entro l'estate del 2020.

Cimiteri più accessibili

«L'investimento è di 280mila euro per un intervento di manutenzione – spiega l’assessora ai Servizi cimiteriali Francesca Benciolini – finalizzato però ad abbellire e rendere più accoglienti e gradevoli i nostri cimiteri. Negli ultimi anni ci siamo impegnati molto per migliorare questi luoghi. Pensiamo sia giusto renderli più accessibili, ma anche più puliti e decorosi per consentire a tutti di visitare i propri cari che non ci sono più nelle migliori condizioni possibili, e lo facciamo anche grazie anche alle segnalazioni dei cittadini che confermano di apprezzare gli sforzi fatti dall’amministrazione»