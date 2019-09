Lavori e interruzioni della circolazione: tre le strade chiuse la prossima settimana

Come di consueto il Comune ha diramato l'elenco delle strade che nella prossima settimana resteranno chiuse temporaneamente per consentire una serie di lavori.

- Per intervento di riparazione alla condotta del gas, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Giovanni De’ Lemizzo, tratto compreso tra il numero civico 5 ed il termine della via, da lunedì 9 settembre 2019 a martedì 10 settembre 2019, dalle ore 8 alle ore 18;



- Per lavori, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Francesco Flores D'Arcais, tratto compreso tra via G. Vlacovich ed il numero civico 5, lunedì 9 settembre 2019, dalle ore 8 alle ore 16 con istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri in via Francesco Flores D'Arcais, tratto compreso tra il numero civico 5 e via S. Melan, per il medesimo periodo;



- Per trasloco, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Dei Fabbri, tratto compreso tra piazza delle Erbe ed il numero civico 9, venerdì 20 settembre 2019, dalle ore 9 alle ore 18 con istituzione temporanea del senso unico alternato “a vista” in via San Martino e Solferino, tratto compreso tra via Dei Fabbri e via Dell’Arco, per il medesimo periodo. Il transito dei residenti e l'accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato nel tratto di via Dei Fabbri compreso tra via San Martino e Solferino ed il numero civico 9.