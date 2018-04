Termovalorizzatore di San Lazzaro, lavori di manutenzione programmata: nessun rischio per la salute

Nessun pericolo. E niente paura: a partire da lunedì 16 aprile verranno effettuati dei lavori per consentire interventi di manutenzione programmata su alcune strumentazioni a servizio della caldaia dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Padova, in zona San Lazzaro.

Vapore acqueo e picchi di rumore

Come comunica Hest Ambiente ("costola" di AcegasApsAmga) "a partire da tale data e per alcuni giorni successivi, in una fascia oraria consona all’esecuzione dei lavori, dopo le ore 7 del mattino e non più tardi delle ore 21.30, l’intervento comporterà dei momentanei picchi di rumore accompagnati da un flusso di vapore acqueo. Non si tratterà, quindi, di fuoriuscita di sostanze inquinanti ma solamente di flusso di vapore acqueo".