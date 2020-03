Carmignano di Brenta: in corso i lavori lungo la ciclopedonale su viale Europa

Sono in corso i lavori di rifacimento della pista ciclabile che corre a fianco di Viale Europa. La pista si collega a quella inaugurata lo scorso anno che va dal centro alla Zona Industriale per circa un chilometro, arrivando alla nuova Cittadella Sport e alle piscine comunali in via di realizzazione. La pista sarà a doppio senso di circolazione e percorribile anche dai pedoni.

Entro fine primavera

«L’intervento si concluderà entro fine primavera e ha un costo di 200 mila euro – spiega il Sindaco Alessandro Bolis – e permette di eliminare gli avvallamenti e le cunette che rendevano tutta la pista poco sicura e faticosa da percorrere». Si procederà alla sua completa sistemazione, con il livellamento della superficie e l’attraversamento a raso delle abitazioni private. «Saranno abbattute le barriere architettoniche e inseriti nuovi punti luce nelle intersezioni con le vie – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Eric Pasqualon – E’ stata anche sistemata l’area del monumento ai Caduti e abbiamo fatto spostare le lapidi, in accordo con le Associazioni Combattentistiche, nella nuova sede degli Alpini di via Albbruck. Invitiamo gli abitanti delle abitazioni che si affacciano sulla pista a manutentare con attenzione le piante e gli alberi – conclude il Sindaco - per evitare cadute di rami sulla pista».