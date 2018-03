Lavori in corso, cambio di viabilità a Padova: strada chiusa per quasi 40 giorni

40 giorni di blocco del traffico. Non si tratta di misure anti-smog improvvise, bensì della chiusura di una strada di Padova causa lavori in corso

Via Arnaldo Fusinato

Lo stop riguarda via Arnaldo Fusinato, nel tratto compreso tra via Pietro Canal e via Beato Pellegrino: resterà chiusa da giovedì 22 marzo a lunedì 30 aprile 2018 per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in materiale lapideo.