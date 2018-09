Cadoneghe: nuovo anno scolastico, lavori ultimati in diversi plessi, al via tanti servizi

Con l'inizio del nuovo anno scolastico molti dei 1556 alunni dell'istituto comprensivo di Cadoneghe rientreranno in classe trovando scuole migliorate e rinnovate. La maggior parte dei lavori, effettuati durante la stagione estiva - non appena conclusi gli esami di stato della secondaria di primo grado, per non disturbare lo svolgimento delle lezioni - è stata ultimata in questi giorni.

La grandine

"Una buona parte delle risorse economiche è stata riservata per risistemare le diverse coperture danneggiate dalla grandine – sottolinea Paola Venturato, assessore alla scuola del comune di Cadoneghe – Poi si sono svolte in tutte le scuole piccole manutenzioni riguardanti luci, parti elettriche, maniglioni antipanico; si è inoltre provveduto a una nuova disinfestazione dalle zanzare. Ma numerosi sono anche i veri e propri lavori di sistemazione compiuti in non poche scuole del comune". Nella primaria “Falcone-Borsellino” sono stete realizzate una nuova mensa, che verrà ultimata entro la fine dell'anno, struttura collegata alle classi attraverso un corridoio, per garantire la sicurezza e la serena agibilità a tutti gli scolari; un'aula informatica e un'aula per le attività artistiche. E' stato poi migliorato l'impianto elettrico e il riscaldamento. In previsione di spesa per questa scuola vi sono inoltre la realizzazione di una pensilina all'esterno e l'ombreggiamento dei lucernari.

Riscaldamento

Nella primaria “Giulio Zanon” è stato rifatto l'impianto di riscaldamento, per tutelare la tranquillità degli alunni e garantire un buon risparmio energetico al comune. Nella secondaria “Don Milani” sono stati costruiti due nuovi bagni per i ragazzi al piano terra e al primo piano, completati in questi giorni con la messa in sede delle nuove porte. In entrambi i piani vi sono anche i servizi, con relativi antibagni, per alunni con disabilità. Inoltre si è proceduto all'eliminazione del problema delle infiltrazioni d'acqua. Nella scuola per l'infanzia “Girasole”, in cui si desiderano migliorare le cerniere e i sistemi di chiusura delle finestre, si è proceduto in via sperimentale in un'aula con un nuovo sistema (da eventualmente adottare anche nelle altre classi). Inoltre si sono sistemati i servizi e le uscite d'emergenza dello stadio “Martin Luther King”.

Il trasporto

"Anche quest'anno sarà garantito dal comune il trasporto per gli allievi della secondaria di primo grado – aggiunge l'assessore Venturato – E nelle tre scuole primarie, dove richiesto almeno da otto genitori, ripartirà il servizio di prescuola, con l'apporto degli educatori di una cooperativa sociale. Il comune, infine, attraverso l'assessorato all'istruzione e l'assessorato ai servizi sociali, ha offerto la realizzazione di un progetto educativo-didattico in verticale, che coinvolga ragazzi di diverse fasce d'età e approfondisca tematiche inerenti al programma didattico con importanti risvolti legati alla comunità".