Problemi ai solai dell'asilo Peter Pan, bimbi spostati in un'altra scuola per i lavori

Giovedì, a seguito di alcune indagini preventive eseguite nell'ambito del consueto monitoraggio degli edifici scolastici, è stata riscontrata, alla scuola dell’infanzia "Peter Pan" di via Montanari a Padova, una situazione di potenziale pericolo causata da un esteso fenomeno di sfondellamento dei solai di copertura.

PROBLEMI AI SOLAI. I solai sono costituiti da elementi prefabbricati in laterizio con soletta armata soprastante. Una parte di questi solai risulta intonacata a vista. È stato pertanto eseguito un controllo mediante battitura da cui è emerso che in molti punti è in atto un fenomeno di sfondellamento. In altre zone al di sotto del solaio è presente un controsoffitto in pannelli in fibra minerale che nasconde la struttura soprastante, pertanto attraverso alcune ispezioni rimuovendo alcuni pannelli di controsoffitto, si è potuto constatare anche qui il fenomeno generalizzato di sfondellamento con pericolo di caduta di elementi di laterizio.

BIMBI TRASFERITI. Non essendo quindi garantite le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'attività didattica, venerdì mattina i bambini sono stati spostati in una zona sicura e sono iniziati i lavori di trasloco alla sede provvisoria allestita nella vicina scuola primaria Lombardi Radice di via Ciamician, che sarà utilizzabile da martedì 24 gennaio (lunedì i bambini dovranno rimanere a casa). Già da venerdì sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’edificio.