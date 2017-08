Sostituzione guard rail in tangenziale Est: possibili disagi dalla settimana di ferragosto

Nei prossimi giorni verrà sostituito il guard-rail centrale lungo la tangenziale Est di Padova. Per non pesare sul traffico, una prima fase dei lavori si svolgerà a cavallo di Ferragosto, mentre la seconda da fine mese verrà eseguita di notte.

NOVANTA GIORNI. “Prenderà il via nei prossimi giorni il 1° lotto del cantiere per la sostituzione del guard-rail centrale in un tratto della tangenziale est di Padova- spiegano dal Comune- I lavori necessari per adeguare lo spartitraffico alla normativa vigente fanno parte del progetto strategico per la complessiva messa a norma delle barriere nella tangenziale. L'intervento, che prenderà il via nei prossimi giorni, riguarda il guard-rail centrale nel tratto est denominato corso Argentina, per una lunghezza totale di 1900 metri e avrà una durata complessiva di 90 giorni”.

LE TRATTE. “Più nel dettaglio, il tratto interessato va dal cavalcavia Darwin fino a Corso Stati Uniti e oltre alla posa standard a terra delle barriere, comprende il montaggio del nuovo manufatto anche su 6 ponti (Via dell'Industria, Viale della Navigazione Interna, Fiume Piovego, Via Vigonovese e Via Bellisario e su Corso Stati Uniti). L'intervento sui ponti richiede la chiusura delle corsie di sorpasso per 24 ore in ambedue le direzioni di marcia e sarà realizzato nel periodo dal 9 al 26 agosto, in modo da minimizzare i disagi per il traffico, mentre la posa del nuovo guard-rail sul terreno sarà fatta a partire da fine agosto in orario notturno. La chiusura delle corsie di sorpasso è prevista in 3 tratti, comprendenti due ponti alla volta e avrà una durata di 6 giorni per tratto a partire dai ponti su viale dell'Industria e della Navigazione.