Lavori in corso, via Barbarigo chiusa lunedì 19 e martedì 20 marzo

Urgenti e inderogabili. Lavori in corso nel pieno centro di Padova nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 marzo.

I lavori

Via San Gregorio Barbarigo sarà interdetta al traffico, nel tratto compreso tra via del Vescovado e via Marsala, a partire dalle ore 8.30 di lunedì 19 marzo e per tutta la giornata di martedì 20 marzo per consentire i lavori di riparazione urgente di una condotta fognaria, ubicata a circa 2 metri di profondità. Il transito potrà avvenire attraverso percorsi alternativi opportunamente segnalati.