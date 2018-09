Tra scavi, ponteggi ed eventi: chiusura temporanea per quattro importanti vie cittadine

Poker servito. Previste tra mercoledì 19 settembre e sabato 29 settembre ben quattro chiusure temporanee di importanti vie in pieno centro a Padova.

Via Savonarola

Per alcuni lavori di scavo e posa cavidotti viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare, per fasi successive, un tratto di via Savonarola compreso tra via Petrarca e ponte San Leonardo, dalle ore 8.30 alle ore 19, come segue: tra via Petrarca e via Montona, da mercoledì 19 a giovedì 20/09/2018; tra via Montona e ponte San Leonardo, da venerdì 21 a mercoledì 26/09/2018, con l’impiego di un moviere all’incrocio Petrarca-Montona. Viene anche istituito temporaneamente il doppio senso di circolazione nelle vie Montona e Calfura, da mercoledì 19 a giovedì 20/09/2018, sempre dalle ore 8.30 alle ore 19.00;

Via Bernardino Scardeone

Prosegue fino al prossimo 29 settembre la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Bernardino Scardeone per consentire ad AcegasApsAmga S.p.A. l’ultimazione degli interventi pianificati nel 1° stralcio della zona nord del quartiere Forcellini e mirati alla risoluzione degli allagamenti in alcune zone della città

Via Cesare Battisti

Per il montaggio di un ponteggio viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Santa Caterina e via Ospedale Civile, domenica 23/09/2017, dalle ore 8 alle 18. Viene anche istituita l’inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione, per il medesimo periodo, in: via Santa Sofia, tratto compreso tra via C. Battisti e via S. Francesco, con questa nuova direzione di marcia; via San Francesco, tratto compreso tra via Santa Sofia e via G. Galilei, con questa direzione di marcia;

Via San Fermo

Per l’organizzazione di un evento viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via San Fermo, nel tratto compreso tra via G. Matteotti e il passaggio E. L. Corner Piscopia, dalle ore 17 di mercoledì 26 alle ore 00.30 di giovedì 27/09/2018, con l’impiego di movieri gestiti dall’organizzazione a presidio delle interruzioni, a monte e a valle dell’area della manifestazione, opportunamente muniti di dispositivi di protezione individuale.