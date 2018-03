Chiusure temporanee in centro a Padova, tutti i cantieri e le zone interdette al traffico

Il comune di Padova comunica un nuovo provvedimento di viabilità con la chiusura di un tratto di via Monte Pertica in zona Bassanello.

Via Monte Pertica

Per provvedere alla riparazione urgente della condotta del gas lungo via Monte Pertica, nel tratto compreso tra via Sondrio e via Como, la strada viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare da martedì 27 a mercoledì 28 marzo, dalle ore 7.30 alle ore 18.

Via Delle Piazze

Per realizzare alcuni fori di ventilazione sulla facciata di un immobile all’angolo tra via Delle Piazze e via San Canziano, sarà chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Delle Piazze, nel tratto compreso tra via San Canziano e il numero civico 8. L'interdizione è in programma mercoledì 28 marzo dalle 14 alle ore 18. É previsto anche il senso unico alternato a vista in via San Martino e Solferino, nel tratto tra via Delle Piazze e via Dell’Arco, per lo stesso periodo di tempo.

Via Rialto

Per ultimare i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in pietra nel tratto di via Rialto tra via Marsala e il numero civico 15, la chiusura temporanea al traffico veicolare è prorogata fino a lunedì 9 aprile.

Via Battisti

In via Cesare Battisti tra via Degli Zabarella e via Filzi il traffico sarà interdetto temporaneamente lunedì 16 aprile dalle ore 8.30 alle ore 10, per consentire le operazioni di scarico di alcuni macchinari nelle vicinanze della cabina Enel. Agli incroci Battisti-Zabarella e Battisti-Filzi saranno presenti dei movieri per regolare il transito.