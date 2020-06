Lavori e chiusure, tre le strade interessate nei prossimi giorni: tutti i dettagli

Una serie di strade verranno chiuse nei prossimi giorni per lavori come disposto dal Comune che ha emanato le ordinanze. Ecco nel dettaglio di quali si tratta e con che orari.

Traffico alternato

Chiusura temporanea al traffico veicolare in via Domenico Campagnola, tratto compreso tra via San Giovanni Da Verdara e via B. Cristofori, mercoledì 10 giugno 2020, dalle ore 8.30 alle ore 12. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Domenico Campagnola compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via San Giovanni Da Verdara e via B. Cristofori;

Riviera

Chiusura temporanea al traffico veicolare di riviera Albertino Mussato, tratto compreso tra via San Tomaso e via Del Vescovado, giovedì 11 giugno 2020, dalle ore 9 alle ore 14. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di riviera A. Mussato compreso tra il cantiere e via San Tomaso. Chiusura temporanea al traffico veicolare in via Tre Ponti, tratto prospiciente il numero civico 55/B, da lunedì 15 giugno 2020 a martedì 16 giugno 2020, dalle ore 8 alle ore 18. Nulla cambia per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.