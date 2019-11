Posa della fibra elettrica, due le vie chiuse e interessate: ecco tutti i dettagli

Alcune strade verranno chiuse nei prossimi giorni per consentire lavori di posa della fibra ottica. Nel dettaglio ecco le vie interessate.

I lavori

Per lavori di scavo e posa di cavi elettrici, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Caprera, tratto compreso tra via Vicenza ed il numero civico 7, da lunedì 11 novembre 2019 a venerdì 15 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Per lavori di smontaggio di ponteggio metallico di protezione, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Sperone Speroni, tratto compreso tra via Brondolo e via Santa Rosa, giovedì 14 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 18.00.