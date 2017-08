Lavori alla tangenziale Nord di Padova, prevista chiusura al traffico dal 25 al 28 agosto

Autostrada A4 Brescia Padova Spa, comunica che per effettuare i lavori di rifacimento del manto stradale, la Tangenziale Nord di Padova sarà chiusa la traffico nel tratto tra lo svincolo di Via Po/Corso Australia (km 0 +00 – uscita 21) e lo svincolo di Via Guido Reni (km 1 + 850 - uscita 20) solo in direzione Vigonza. La chiusura è prevista dalle ore 21 del 25 agosto alle ore 06 circa del 28 agosto.

LE DEVIAZIONI. Di conseguenza saranno chiusi gli svincoli di entrata sia da Padova città che da Limena e entrata di Via Po. Le deviazioni saranno segnalate sul posto con appositi cartelli, mentre la chiusura sarà indicata sui pannelli a messaggio variabile e ricordata sui notiziari radiofonici di Onda Verde e sul sito www.autobspd.it

PER INFORMAZIONI. Gli automobilisti possono avere ulteriori informazioni contattando il centro operativo della società autostradale al numero verde 800012812 o al Centro Informativo “Viaggiando” al numero 800996099