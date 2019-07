Lavori manutenzione al tram: dal 22 luglio autobus sostitutivi lungo tutta la tratta "Nord"

Gli annuali lavori di manutenzione programmata sulla linea del tram quest'anno si concentreranno soprattutto nell'area nord della città. Per questo motivo, dal giorno 22 luglio il servizio tranviario sarà limitato alla tratta Capolinea Sud – Piazzale Stazione FS (fermata del tram nel piazzale antistante la stazione ferroviaria), mentre sulla tratta Stazione FS – Capolinea Nord verrà effettuato servizio sostitutivo con autobus (SST), utilizzando le fermate ad esso dedicate. A partire dalle ore 20 il servizio sostitutivo con autobus sarà attivo su tutta la linea.

Le manutenzioni e i cambiamenti

Il servizio riprenderà regolarmente il 15 agosto 2019. In questo periodo saranno effettuate attività di manutenzione dell’infrastruttura della linea tranviaria, così come avvenuto negli ultimi anni, necessarie per garantire il mantenimento degli standard operativi e di sicurezza del sistema. Lo scorso anno gli interventi vennero effettuati in due fasi, con l’interruzione totale del servizio durante il ponte del Primo Maggio e poi di nuovo nel mese di agosto. È previsto che per alcuni giorni, prima della ripresa del servizio regolare, venga effettuato servizio sostitutivo con autobus sull’intera linea (tra Capolinea Sud e Capolinea Nord), in considerazione di alcuni lavori interessanti anche la tratta a sud della stazione ferroviaria. Indicativamente i lavori a sud avverranno fra il 10 e 14 agosto. Il suddetto programma potrebbe subire alcune lievi modifiche, che verranno comunque adeguatamente comunicate all’utenza.