Senso unico alternato con semaforo per un mese in via Due Palazzi: al via i lavori

Per realizzare il collettore fognario lungo via Due Palazzi viene imposto un senso unico alternato con semaforo tra aprile e inizio maggio.

I lavori

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del programma di adeguamento degli sfori della rete fognaria mista - al sensi del piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto VI Stralcio -, AcegasApsAmga eseguirà dei lavori nel tratto di via Due Palazzi compreso tra i numeri civici 17 e 27. Da martedì 3 aprile a venerdì 4 maggio viene istituito il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico, per tratte successive funzionali all’andamento dei lavori, in via Due Palazzi. Nel caso i flussi di traffico, a causa dei tempi delle fasi semaforiche, dovessero subire particolari rallentamenti, il senso unico alternato dovrà essere regolamentato da movieri.