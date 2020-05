Lavori e traslochi: chiuse due strade comunali, tutti i dettagli

Per lavori nel condominio in via Dei Livello, al civico 49, vengono disposte: la chiusura temporanea al traffico veicolare della via, lunedì 18 maggio dalle ore 8.30 alle ore 10.30, con l’impiego di un moviere all’incrocio con corso Milano e l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri in corso Milano, tratto secondario compreso tra via Dei Livello ed il tratto principale del corso, per il medesimo periodo.

I lavori

L’istituzione temporanea dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli percorrenti corso Milano giunti all’incrocio con il tratto principale di corso Milano, l’istituzione temporanea dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti corso Milano giunti all’incrocio con il tratto principale di corso Milano, la sospensione temporanea dell’area pedonale nella piazzetta di corso Milano ubicata in corrispondenza dei civici 81 e 83 e di vicolo Dei Livello, sempre per il medesimo periodo, e la contestuale rimozione delle transenne a protezione della stessa, e la loro ricollocazione alla fine dell’intervento, al fine di consentire il transito dei veicoli in direzione via Dei Livello. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Dei Livello compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, il vicolo omonimo e corso Milano. Per lavori viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Isonzo, tratto compreso tra il numero civico 21 e via Santi Fabiano e Sebastiano, da lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio e da lunedì 25 maggio a venerdì 29 maggio, dalle ore 8 alle ore 18.30 e istituito temporaneamente il doppio senso di circolazione in via Isonzo, tratto compreso tra il numero civico 136 (villaggio Azzurro) ed il numero civico 21, sempre per il medesimo periodo.